Два грузовика с мясной продукцией столкнулись на трассе М1

Фото ОГАИ Ивацевичского РОВД
13 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области на трассе М1 столкнулись два автомобиля, перевозивших мясную продукцию. Никто не пострадал, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.
Авария произошла сегодня около 5.50 на 170-м км трассы Брест - Минск - граница России. По предварительной информации, автомобилем "Мерседес Бенц" управлял житель Иваново 2000 года рождения. Вероятно, он уснул за рулем и врезался в ехавший в попутном направлении ГАЗ, за рулем которого был мужчина 1980 года рождения.
В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения (один из автомобилей перевернулся). Оба водителя были трезвы.-0-