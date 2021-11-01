Два пешехода погибли на дорогах Гомельской области 30 октября

Фото МВД
1 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Два пешехода погибли на дорогах Гомельской области вечером 30 октября, сообщили БЕЛТА в МВД.
Около 21.35 смертельное ДТП случилось в Уваровичах Буда-Кошелевского района. "Пежо" под управлением 41-летней женщины-водителя при разъезде со встречной машиной наехал на 37-летнего пешехода, который, по предварительной информации, лежал на дороге.
В Добрушском районе на 23-м км М10 граница РФ - Гомель - Кобрин около 22.00 24-летний водитель грузовика наехал на 42-летнего пешехода, который двигался по проезжей части.
Пешеходы от полученных травм скончались на месте ДТП.-0-
Фото МВД