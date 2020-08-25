Два подростка на мотоциклах столкнулись в Пуховичском районе

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое несовершеннолетних на мотоциклах столкнулись в Пуховичском районе, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Минского облисполкома.

Инцидент произошел 24 августа около 20.20 на 7-м км автодороги Р92 Марьина Горка - Старые Дороги возле деревни Михайлово Пуховичского района. 17-летний житель Марьиной Горки без права на управление транспортом на мотоцикле ИЖ "Планета 5" без регистрационного знака ехал в сторону Марьиной Горки. Молодой человек столкнулся с двигавшимся в попутном направлении мотоциклом ИЖ "Юпитер 3". За рулем был 16-летний подросток из Марьиной Горки, который также не имел водительских прав. Оба были в шлемах. В результате ДТП парни с несущественными травмами госпитализированы.

При выяснении обстоятельств стало известно, что мотоцикл ИЖ "Планета 5" был собран несовершеннолетним из комплектующих кустарным способом. Мотоцикл второго подростка был приобретен более двух лет назад без оформления соответствующих документов. По факту ДТП проводится проверка.-0-

Фото УГАИ УВД Минского облисполкома