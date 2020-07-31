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31 июля 2020, 12:16

Два работника Светлогорского ЦКК получили ожоги при ремонте трубопровода

Фото из архива
Фото из архива

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два работника Светлогорского ЦКК получили термические ожоги, проводится проверка, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-аккаунт концерна "Беллесбумпром".

По предварительным данным, 30 июля два работника ОАО "Светлогорский ЦКК" получили термические ожоги водой с примесью древесной щепы, когда ремонтировали прорыв сварочного шва трубопровода.

Сейчас мужчины находятся в учреждениях здравоохранения. Слесарь-ремонтник с термическими ожогами лица и ног - в больнице в Гомеле, электросварщик ручной сварки, получивший 95% ожогов тела, - в Светлогорской центральной районной больнице. Врачи решают вопрос ​о возможности его транспортировки в Республиканский ожоговый центр в Минске.

По факту несчастного случая проводится проверка. На предприятии создана специальная комиссия по расследованию обстоятельств несчастного случая, на объекте работают представители Следственного комитета и иных специализированных органов. Ситуация находится на личном контроле руководства концерна "Беллесбумпром".-0-

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