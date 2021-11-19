Два сельхозпредприятия Барановичского района экономили на доплатах молодым специалистам

19 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Барановичская межрайпрокуратура помогла защитить трудовые права молодых специалистов в организациях АПК, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Брестской области.

Прокурорская проверка выявила случаи неполных и несвоевременных доплат молодым специалистам организаций "Столовичи Агро" и "Крошин". Общая сумма недоплат - Br1,49 тыс.

По предписанию прокурора все доплаты на сегодня полностью выплачены. Кроме того, виновные привлечены к ответственности за несоблюдение законодательства о труде по ч.3 ст.10.12 КоАП - невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, причитающихся работнику от нанимателя. По законодательству, такое правонарушение наказывается штрафом от 4 до 50 базовых величин.

В прокуратуре продолжат защищать трудовые права работников сельскохозяйственных и других организаций, в том числе касающиеся мер стимулирующего характера.-0-