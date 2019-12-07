Две легковушки столкнулись в Дзержинском районе: одного из водителей деблокировали спасатели

Фото МЧС
7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автомобили "Ауди-80" и "Вольво S80" столкнулись в Дзержинском районе, понадобилась помощь спасателей. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
Сообщение в центр оперативного управления Дзержинского районного подразделения МЧС поступило 6 декабря в 23.56. К месту ДТП были направлены спасатели, бригада скорой медицинской помощи.
"Работники МЧС из "Ауди-80" при помощи специального инструмента деблокировали водителя. Мужчина в бессознательном состоянии с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу. Водитель "Вольво" не пострадала", - рассказали в МЧС.-0-