Две жительницы Городка попались на махинациях с пособием

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти Br3 тыс. получили две жительницы Городка в результате махинаций с пособием по уходу, сообщили БЕЛТА в управлении внутренних дел Витебского облисполкома.

Получить прибавку к доходу при помощи престарелой родственницы попыталась 58-летняя жительница Городка. Женщина решила оформить пособие по уходу, но получила отказ из-за того, что работала и не попадала под необходимые критерии. Тогда она попросила свою неработающую знакомую оформить документы на себя. Подруга согласилась. Вскоре ей стали поступать государственные деньги, которые она переводила предприимчивой знакомой на карточку. При этом сама новоиспеченная соцработница уже много лет ездила на заработки в Россию.

Когда женщина достигла пенсионного возраста, выяснилось, что она не набрала минимально необходимого стажа. Тогда жительница Городка предоставила свою российскую трудовую книжку, в которой значились недавние места работы. После этого стало ясно, что пособие по уходу она получала в обход действующего законодательства, незаконно завладев за год Br2867.

Городокский РОСК в отношении подозреваемых возбудил уголовное дело.-0-