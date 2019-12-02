Две жительницы Светлогорска пытались украсть товары из магазина в детской коляске

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Светлогорске две девушки попались охранникам магазина, пытаясь вывезти неоплаченный товар в коляске, сообщили БЕЛТА в МВД.

Кнопку тревожной сигнализации нажали днем 29 ноября в одном из крупных магазинов города. На месте происшествия наряд Департамента охраны задержал двух жительниц Светлогорска 1997 и 1995 годов рождения.

"Девушки пришли в магазин с малолетними детьми. В торговый зал они направились с коляской, которую наполнили различными товарами. На выходе из магазина нерадивых покупательниц остановили охранники. В коляске были спрятаны продукты питания, сковорода, несколько зонтов, белье, подгузники и другие товары на сумму около Br300", - рассказали в МВД.

По итогам проверки в отношении девушек возбуждено уголовное дело за покушение на кражу. Одна из подозреваемых уже была судима за злостное хулиганство.-0-