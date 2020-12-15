Двое браконьеров из Пинского района поохотились почти на Br7,5 тыс.

15 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Двое жителей Пинского района попались на браконьерстве, сообщили БЕЛТА в Брестской областной инспекции охраны животного и растительного мира.

Случай произошел в деревне Ласицк. Двое местных жителей решили подготовиться к 60-летнему юбилею одного из них. Под покровом ночи мужчины отправились на охоту, во время которой подстрелили двух европейских косуль (ущерб за каждую оценивается в 120 базовых величин) и лебедя-шипуна. Возвращаясь на лодке в деревню, браконьеры закололи острогой еще и пару щук.

Госинспекторы действовали по горячим следам: при осмотре дворовых построек нашли браконьерскую добычу, которую нарушители даже не успели разделать. На место вызвали следственно-оперативную группу. Лодку, ружье и дичь изъяли. В отношении обоих сельчан возбуждено уголовное дело: им предстоит выплатить около Br7,5 тыс. в качестве возмещения причиненного природе вреда.-0-