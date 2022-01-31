Двое братьев пытались украсть неисправную машину со двора дома в Борисовском районе

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисовском районе два брата с помощью трактора пытались украсть неисправную машину. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"В оперативно-дежурную службу Загородного отдела милиции Борисовского РУВД поступило сообщение от жителя деревни Кимия, который заявил, что со двора его дачи неизвестные пытались похитить автомобиль УАЗ в неисправном состоянии. Установлено, что потерпевший в момент совершения преступления был в городе, о произошедшем ему рассказали соседи", - отметили в УВД.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники отделения уголовного розыска установили личности подозреваемых. Ими оказались двое братьев, жители деревни Мстиж Борисовского района. Оба неоднократно привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Видя, что машина длительное время стоит без присмотра, с помощью трактора молодые люди планировали перегнать ее по месту своего жительства, а похищенным намеревались распорядиться по своему усмотрению. Но в силу погодных условий и обильного снегопада сделать этого не удалось: автомобиль потерпевшего злоумышленники смогли вытянуть со двора, однако дальше протянуть не получилось.

Как установили правоохранители, помимо автотранспорта криминальный дуэт, сорвав навесной замок, проник в дачный дом заявителя. Оттуда братья похитили различную металлическую утварь, которую впоследствии сдали в пункт приема металлолома.-0-