Двое брестчан выжили, упав с высоты седьмого этажа

13 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский межрайонный отдел Следственного комитета устанавливает обстоятельства падения с высоты двух жителей областного центра, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал СК.

Два похожих случая произошли при разных обстоятельствах. Так, ночью 8 октября в больницу с признаками падения с высоты доставили 17-летнего парня. Выяснилось, что телесные повреждения юноша получил, упав на козырек подъезда многоквартирного дома с высоты примерно седьмого этажа. Следователям он пояснил, что хотел залезть на балкон квартиры, в которой проживает его девушка, чтобы подарить ей мягкую игрушку, но сорвался и упал со стены дома.

А вечером 10 октября в лечебное учреждение поступил 48-летний мужчина. Проверкой установлено, что травмы он получил, упав с высоты седьмого этажа, когда спускался по бельевой веревке из квартиры во двор. Родственники пострадавшего пояснили, что закрыли его в квартире, чтобы не злоупотреблял спиртным.

Оба пострадавших продолжают лечение. Медики оценивают их состояние как тяжелое.-0-