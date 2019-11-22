Двое детей пострадали при пожаре в Светлогорске

22 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Двое детей 2015 и 2018 годов рождения пострадали при пожаре в квартире в Светлогорске, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Спасатели 21 ноября в 7.41 получили сообщение от работников электросетей о пожаре в микрорайоне Октябрьский. К прибытию на место вызова подразделений МЧС из окна одной из квартир жилого дома шел дым. Внутри жилья находилась хозяйка с двумя маленькими сыновьями. Помещение было заполнено дымом.

Фото МЧС

Работники МЧС вынесли детей из зоны задымления и передали бригаде скорой медицинской помощи. С предварительными диагнозами "отравление продуктами горения, ожоги" малышей доставили в больницу.

"Предположительно, события развивались следующим образом: обнаружив очаг возгорания, хозяйка квартиры ликвидировала огонь самостоятельно при помощи подручных средств, однако из задымленного помещения детей не вывела", - отметили в МЧС.

В результате происшествия огнем повреждены вещи и имущество в квартире. Причина устанавливается. Одна из рассматриваемых версий - неосторожное обращение с огнем со стороны детей.-0-