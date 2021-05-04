Двое минчан наносили изображения с незарегистрированной символикой на гаражи и здания

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое минчан задержаны за порчу имущества. Они наносили изображения с незарегистрированной символикой на гаражи и здания. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"29 апреля около 22.00 на линию 102 поступило сообщение о том, что неизвестные граждане разрисовывают фасады зданий. Прибывшие на место сотрудники ППСМ Советского РУВД Минска задержали двоих граждан (30-летнюю женщину и 33-летнего мужчину). Они расклеивали листовки политического характера и наносили изображения с незарегистрированной символикой на гаражи и здания на ул.Богдановича", - рассказали в ГУВД.

В ходе обыска сотрудники милиции изъяли у минчан баллоны с белой и красной краской, а также наклейки с незарегистрированной символикой. Со слов задержанных, атрибутику они изготавливали самостоятельно.

В отношении мужчины и женщины следователи возбудили уголовное дело по ст.341 (осквернение сооружений и порча имущества) УК.-0-