Двое минчан незаконно помогали легализоваться иностранцам в Беларуси

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители выяснили, что двое жителей столицы причастны к организации незаконной миграции. Подозреваются 33-летняя белоруска и 38-летний азербайджанец, сообщили БЕЛТА в МВД.

"Для преступной деятельности они использовали собственную фирму. Роль женщины заключалась в незаконном оформлении документов на получение спецразрешения для формального трудоустройства иностранцев с последующим получением ими разрешения на временное пребывание в Беларуси. Подельник занимался поиском клиентов", - рассказали в ГУБОПиК МВД.

Зарубежные гости работали на рынках и в заведениях общепита. Они могли заниматься и нелегальной деятельностью. Полученные спецразрешения помогали им избегать административной ответственности за нарушение законодательства о правовом положении иностранцев.

"Предполагается, что за миграционные услуги подозреваемые получали от каждого клиента вознаграждение в размере от $200 до $400, - проинформировали в ГУБОПиК. - Пока оперативники установили десять фактов преступной деятельности, которая велась с 2017 года. Во всех махинациях фигурируют граждане Азербайджана и Грузии".

Действиям пары следователи дали правовую оценку и возбудили уголовное дело за организацию незаконной миграции. Продолжаются оперативно-следственные мероприятия.-0-

Фото МВД