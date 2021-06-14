Двое могилевчан оскорбили и ударили милиционера

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14 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве двое жителей в ответ на замечание милиционера напали на него. Об этом в своем Telegram-канале проинформировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.
Вечером 6 июня компания молодежи выпивала возле торгового центра. Сотрудник Департамента охраны МВД сделал замечание, чтобы пресечь правонарушение. Двое могилевчан 19 и 22 лет ответили оскорблениями, а при задержании пустили в ход кулаки. Молодые люди хотели скрыться, однако их задержали подоспевшие коллеги сотрудника милиции.
Следователи дали правовую оценку действиям горожан и возбудили уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органа внутренних дел. Оба фигуранта ранее судимы за угон и хулиганство.-0-