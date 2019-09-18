Двое мужчин планировали построить бизнес на краденых велосипедах

18 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Сотрудники уголовного розыска задержали двух мужчин, которые подозреваются в серии краж велосипедов, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Правоохранителями предварительно установлено, что минчанин и его приятель, житель Борисова, промышляли хищением чужого имущества на территории всей страны. Только в Витебске на счету дуэта минимум шесть эпизодов. Возможно, свой криминальный след мужчины оставили в Речице, Мозыре, Кобрине и других городах.

"Как правило, организатор краж, пользуясь тем, что его работа носила разъездной характер, похищал велосипеды, а после на машине вместе с приятелем увозил их в Борисов. Во время обыска в квартире одного из подозреваемых были обнаружены восемь краденых велосипедов. Примечательно, что в будущем мужчины планировали их задействовать для развития собственного бизнеса. Велосипеды хотели сдавать в аренду", - рассказал Виталий Сапроненко.

Подозреваемые задержаны, следствие продолжается.-0-