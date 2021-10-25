Двое мужчин погибли при пожаре дома в Толочинском районе

25 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Неосторожное обращение с огнем привело к двум жертвам пожара в Толочинском районе, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре дома по ул. Центральной в деревне Речки поступило сегодня в 00.38. Открытым пламенем горела кровля деревянного дома. В момент возникновения пожара внутри находились 60-летний хозяин недвижимости и пришедший к нему в гости 47-летний мужчина. Во время тушения работники МЧС под слоем обрушившихся конструкций сначала обнаружили труп владельца дома. Позже еще одно обгоревшее тело человека, личность которого устанавливается.

В результате пожара в доме уничтожены кровля, потолочное перекрытие, повреждены стены, имущество. Причина трагедии устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении

Официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько сообщила, что следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчин - они коллеги. Накануне произошедшего приятели вместе распивали спиртное. "Толочинским районным отделом Следственного комитета проводится проверка. Назначено проведение судебно-медицинских и комплексной пожарно-технической экспертиз. Опрошены родственники и соседи", - уточнила она.-0-