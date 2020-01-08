8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое пострадавших в ДТП под Могилевом остаются в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун.

"Двое пострадавших остаются в реанимации, их состояние стабильно тяжелое. Один пациент выписан, пять находятся в отделениях", - отметила Юлия Бородун.

Авария произошла 4 января возле деревни Сидоровичи Могилевского района. Водитель 1960 года рождения, управляя автомашиной "Фольксваген Поло", при выполнении обгона столкнулся со встречным микроавтобусом "Мерседес Спринтер" с 10 пассажирами в салоне.

Два человека - водитель легковушки и 13-летний пассажир - погибли на месте. Пострадавшим была оказана вся необходимая помощь. Их доставили в многопрофильные стационары Могилева. Девять человек госпитализировали. Двум пациентам провели диагностическую лапароскопию с дренированием брюшной полости, одной из пострадавших - оперативную репозицию костных отломков бедренной кости.-0-