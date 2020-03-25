Двое военнослужащих пострадали при возгорании машины под Осиповичами

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25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое военнослужащих получили ожоги в результате возгорания машины на полигоне под Осиповичами, сообщили БЕЛТА в Минобороны.
"Сегодня на полигоне под Осиповичами произошло возгорание транспортно-заряжающей машины одного из подразделений, выполнявшего учебно-боевые задачи во время полевого выхода. Двое военнослужащих получили ожоги разной степени тяжести", - проинформировали в ведомстве.
Военнослужащие госпитализированы. Комиссия Министерства обороны устанавливает причины случившегося.-0-