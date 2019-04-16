Двое жителей Гродно пытались на квадрокоптере переправить сигареты через границу

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродненском районе пограничники пресекли попытку незаконного перемещения сигарет через границу с использованием квадрокоптера, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

В Гродненском районе 15 апреля в 1,5 км от границы пограничники задержали двух жителей Гродно. "Двое парней использовали летательный аппарат для перемещения табачных изделий через белорусско-польскую границу. Для этого они переделали квадрокоптер кустарным способом, приспособив его к противоправной деятельности", - рассказали в Госпогранкомитете. Квадрокоптер и 8 блоков сигарет переданы сотрудникам таможни.

Жители Гродно привлечены к административной ответственности по ч.1 ст.23.30 КоАП за нарушение пограничного режима, а именно за незаконное использование летательного аппарата в пределах пограничной зоны без уведомления органов пограничной службы. Им грозит штраф до 50 базовых величин (1 БВ составляет Br25,5).-0-