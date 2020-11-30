Двое жителей Кобрина получили по три года колонии за изготовление коктейля Молотова

30 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Кобринского района огласил приговор в отношении двух молодых людей, обвиняемых в изготовлении коктейля Молотова, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Брестского областного суда.

По данным следствия, вечером 12 августа кобринчане 24 и 23 лет выпивали. Из подручных средства они изготовили устройство, которое подожгли и выбросили с балкона. Разбившись, коктейль Молотова загорелся. Пламя потушили прохожие.

Действия молодых людей были квалифицированы по ч.2 ст.295-3 (незаконное изготовление и хранение предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ) УК. Свою вину они признали. Государственный обвинитель предложил наказать мужчин пятью годами лишения свободы. Суд назначил им по три года лишения свободы с отбыванием наказания в условиях общего режима. Кроме того, младший фигурант пройдет принудительное лечение от хронического алкоголизма.

Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-