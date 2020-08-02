Двое жителей Петрикова застряли в заливных лугах Припяти

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое жителей Петрикова застряли в заливных лугах в пойме реки Припять, им на помощь пришли спасатели, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Когда подразделения МЧС 1 августа прибыли к месту вызова, двое мужчин находились по шею в воде и самостоятельно выбраться на берег не могли. Выяснилось, что один из них в состоянии алкогольного опьянения пошел в воду и застрял. Второй мужчина, услышав крики о помощи, бросился спасать товарища, но сам оказался в том же положении.

Работники МЧС и ОСВОД спасли их и доставили на берег. Мужчин осмотрели медики. Госпитализация не потребовалась.-0-