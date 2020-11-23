Двоих жителей Новогрудка будут судить за приготовление к массовым беспорядкам

23 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Двоих жителей Новогрудка будут судить за приготовление к организации массовых беспорядков, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Гродненской области.

Прокуратура области направила в Гродненский областной суд для определения подсудности уголовное дело в отношении жителей Новогрудка. Одному из них инкриминированы приготовление к организации массовых беспорядков (ч.1 ст.13 и ч.1 ст.293 УК), а также публичное оскорбление Президента Беларуси (ч.1 ст.368 УК).

Согласно материалам дела, в июне-августе мужчина провел несколько встреч для подбора и подготовки участников незаконных массовых мероприятий в Новогрудке, Кореличах, Дятловском и Лидском районах.

"Планировались акции по повреждению и уничтожению имущества. В том числе поджог зданий и служебных транспортных средств ОВД Новогрудского и Кореличского райисполкомов", - рассказали в прокуратуре. Планами также предусматривалась блокировка спиленными деревьями дороги Кореличи - Новогрудок. Для сопротивления власти планировалось использовать коктейли Молотова.

Довести преступный умысел до конца мужчина не сумел - 7 августа сотрудники милиции выявили и пресекли его противоправные деяния.

"Кроме того, он 14 августа в одном из чатов разместил сообщения, которые содержали унизительные высказывания в адрес Президента Беларуси, а также негативную оценку его личности, выраженную в неприличной форме", - отметили в прокуратуре.

Действия второго обвиняемого квалифицированы по ч.3 ст.293 (иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках) УК. Он во время встречи с первым обвиняемым предложил использовать в качестве оружия для сопротивления представителям власти обрезки арматуры и телескопические дубинки. Мужчина также продемонстрировал примеры обращения с такой дубинкой. Кроме того, он рассказал, что есть люди, которые готовы провоцировать массовые беспорядки, участвовать в них, оказывать материальную поддержку.

Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Гродненской области. Обвиняемые заключены под стражу.-0-