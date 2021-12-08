Двоим минчанам за незаконный оборот наркотиков грозит до 5 лет лишения свободы

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудниками наркоконтроля Минского РУВД выявлен факт незаконного оборота наркотиков. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий по пресечению распространения наркотических средств сотрудниками наркоконтроля Минского РУВД в ходе отработки лесного массива были задержаны двое жителей столицы 37 и 40 лет. У мужчин обнаружили 0,21 г опасного наркотического средства - метадона. Задержанные получили адрес и координаты с фото, где им необходимо было забрать приобретенные через наркомаркет закладки с наркотическим веществом", - рассказали в УВД.

Подозреваемые пояснили, что наркотик приобрели для личного употребления.

Следователями возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.328 (незаконный оборот наркотиков) УК. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.-0-