Двух браконьеров с добычей задержали в приграничной зоне в Гомельской области

6 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Двух браконьеров с добычей задержали пограничники и сотрудники природоохранного ведомства в Гомельской области, сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете.

Напарников задержали во время совместного рейда пограничников и сотрудников Гомельской областной инспекции охраны животного и растительного мира в районе населенного пункта Кирово 5 октября.

При браконьерах был незаконный улов - 134 особи рыбы. Установлено также, что жители региона нарушили пограничный режим и нормы природоохранного законодательства. Своими действиями они причинили ущерб на сумму около Br5 тыс.

За нарушение погранрежима мужчины 1974-го и 1980 годов рождения привлечены к административной ответственности. За незаконную добычу рыбы возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.281 УК. Статья предусматривает до трех лет лишения свободы.-0-