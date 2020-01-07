Двух грабителей уличных автоматов задержали в Минске

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиция задержала в Минске двух грабителей уличных автоматов, сообщили БЕЛТА в МВД.

В конце декабря в Московское РУВД Минска обратился сотрудник службы безопасности торгового центра, расположенного на ул. Уманской. Он рассказал, что по камерам видеонаблюдения заметил, как двое мужчин пытаются вскрыть паркомат. Сотрудник центра попытался остановить злоумышленников, однако один из них направил на него пистолет. Так и не взломав паркомат, мужчины скрылись.

Розыском неизвестных занимались оперативники ГУВД Мингорисполкома и Центрального РУВД. Злоумышленниками оказались 39-летный ранее судимый за кражу неработающий минчанин и 15-летний девятиклассник одной из столичных школ. Их задержали на автовокзале: они планировали отправиться в Россию. У них были обнаружены и изъяты пневматический пистолет и инструменты для взлома.

"По оперативной информации, граждане могут быть причастны к совершению хищений денег более чем десятка кофейных и вендинговых аппаратов в Минске", - сообщили в МВД

Материалы проверки переданы в Центральный, Московский, Октябрьский (города Минска) РОСК. Действиям задержанных уже дана правовая оценка.-0-