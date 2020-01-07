Двух грабителей уличных автоматов задержали в Минске

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 7 января 2020
Минск Сплошная облачность 0°C
Версия для слабовидящих
Новости
17:58 Экипаж белорусской команды "МАЗ-СПОРТавто" занял второе место на третьем этапе ралли "Дакар" Спорт
17:55 Для поставок белорусской мясной продукции в Китай аккредитованы еще 14 производителей Экономика
17:34 Премьер-министром Испании стал Педро Санчес В мире
17:29 РЕПОРТАЖ: Уха, солянка и борщ: в Могилеве прошел рождественский "Зимний пикник" Регионы
17:27 Выставка "Белагро-2020" пройдет 2-6 июня Экономика
16:56 Число погибших в давке на похоронах Сулеймани выросло до 40 В мире
16:53 Фильм "Джокер" стал лидером по числу номинаций на премию BAFTA Калейдоскоп
16:45 Команда Заводского района Минска "Торнадо" победила в финале "Золотой шайбы" Спорт
16:20 Названы самые привлекательные паспорта мира Калейдоскоп
15:56 Единственная в Минской области детско-юношеская спортшкола по конному спорту открылась после ремонта Регионы
15:51 Большой театр покажет оперу "Фатум" - режиссерский дебют Оксаны Волковой Культура
15:30 Не менее 30 человек погибли в Нигерии при взрыве моста В мире
15:24 Хоккеисты ОАЭ стали бронзовыми призерами Рождественского турнира в Минске Спорт
15:19 ФОТОРЕПОРТАЖ: "Віцебскія каляды, або Каляды ў Задзвінні" прошли в областном центре Регионы
15:09 Двух грабителей уличных автоматов задержали в Минске Происшествия
14:54 В давке на похоронах Сулеймани погибли более 30 человек, 190 пострадали В мире
14:32 Гулевич: премия "Белорусский спортивный Олимп" - важный этап в моей карьере Спорт
13:54 Служебная собака в Мозыре помогла задержать хулиганов Происшествия
13:37 NASA открыло в зоне обитаемости планету размером с Землю Калейдоскоп
13:25 Лукашенко поздравил Курца с назначением Федеральным канцлером Австрии Президент
13:22 В Гомеле пьяный водитель сбил женщину на переходе Происшествия
13:18 Парламент Ирана проголосовал за признание Пентагона террористической организацией В мире
13:16 Гомельская епархия подарила детской поликлинике инвентарь для кабинета реабилитации Регионы
12:43 ФОТОРЕПОРТАЖ: Жлобинский "Металлург" выиграл у "Принеманских ястребов" и занял 3-е место на турнире "Золотая шайба" Спорт
12:24 Национальный центр современных искусств приглашает детей на праздничную программу Афиша
11:52 До +3°С ожидается в Беларуси 8 января Общество
11:37 Аэропорт Стамбула временно закрыт В мире
11:17 Белорусско-словенский бизнес-форум пройдет в феврале в Любляне Экономика
11:02 "В единстве залог наших успехов" - Лукашенко в Рождество приехал в храм Свято-Елисаветинской обители Президент
10:41 Вашингтон готовит санкции против Ирака В мире
Все новости
Все новости
Происшествия
07 января 2020, 15:09

Двух грабителей уличных автоматов задержали в Минске

Фото МВД
Фото МВД

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиция задержала в Минске двух грабителей уличных автоматов, сообщили БЕЛТА в МВД.

В конце декабря в Московское РУВД Минска обратился сотрудник службы безопасности торгового центра, расположенного на ул. Уманской. Он рассказал, что по камерам видеонаблюдения заметил, как двое мужчин пытаются вскрыть паркомат. Сотрудник центра попытался остановить злоумышленников, однако один из них направил на него пистолет. Так и не взломав паркомат, мужчины скрылись.

Розыском неизвестных занимались оперативники ГУВД Мингорисполкома и Центрального РУВД. Злоумышленниками оказались 39-летный ранее судимый за кражу неработающий минчанин и 15-летний девятиклассник одной из столичных школ. Их задержали на автовокзале: они планировали отправиться в Россию. У них были обнаружены и изъяты пневматический пистолет и инструменты для взлома.

"По оперативной информации, граждане могут быть причастны к совершению хищений денег более чем десятка кофейных и вендинговых аппаратов в Минске", - сообщили в МВД

Материалы проверки переданы в Центральный, Московский, Октябрьский (города Минска) РОСК. Действиям задержанных уже дана правовая оценка.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
МВД Минск ограбление
Новости рубрики Происшествия
Фото УИОС МВД Служебная собака в Мозыре помогла задержать хулиганов
Фото УВД Гомельского облисполкома В Гомеле пьяный водитель сбил женщину на переходе
Фото из VK-аккаунта УВД Гомельского облисполкома Возле Речицы перевернулся микроавтобус, есть пострадавший
Фото ГАИ УВД Витебского облисполкома Минивэн сбил пешехода в Витебском районе
Фото МВД На установление личности подозреваемого в убийстве 37-летней минчанки ушло менее суток - ГУВД
Фото из архива Минская милиция нашла пропавшую 35-летнюю женщину
Главное
Александр Лукашенко во время посещения храма "В единстве залог наших успехов" - Лукашенко в Рождество приехал в храм Свято-Елисаветинской обители
Православные верующие празднуют Рождество Христово
Витебск на три дня погрузится в фестивальную атмосферу "Арт-парада"
Хоккейная команда Президента Беларуси вышла в финал Рождественского турнира и сыграет с россиянами
Топ-новости
Поздравление Президента Беларуси с Рождеством Христовым
Макей и Помпео провели телефонный разговор
РЕПОРТАЖ: Уха, солянка и борщ: в Могилеве прошел рождественский "Зимний пикник"
ФОТОРЕПОРТАЖ: "Віцебскія каляды, або Каляды ў Задзвінні" прошли в областном центре
Единственная в Минской области детско-юношеская спортшкола по конному спорту открылась после ремонта
Бондарь: внебюджетные доходы в сфере культуры нужно увеличивать, но не за счет цен
Выставка "Белагро-2020" пройдет 2-6 июня
Рождественский турнир любителей хоккея может в будущем проходить под эгидой IIHF - Фазель
ФОТОФАКТ: Рождественский сочельник в Свято-Духовом кафедральном соборе
В Минской области за пять лет число многодетных семей выросло на 43%
Названы самые привлекательные паспорта мира
Минтруда рассказало о бонусах отложенного выхода на пенсию
ФОТОФАКТ: Сборная Украины обыграла немцев на Рождественском турнире в Минске
Экс-игроки Национальной хоккейной лиги провели мастер-класс для участников "Золотой шайбы"
На установление личности подозреваемого в убийстве 37-летней минчанки ушло менее суток - ГУВД
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.