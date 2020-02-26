Двух иранцев с поддельными паспортами Багамских островов задержали в Национальном аэропорту Минск

Фото из архива
26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двух иностранных граждан с поддельными паспортами Багамских островов задержали 25 февраля в Национальном аэропорту Минск. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.
Они следовали транзитом по маршруту Баку - Минск - Стокгольм. Были установлены личности нарушителей: ими оказались граждане Ирана 1987 и 1989 годов рождения.
Иностранные граждане переданы сотрудникам милиции. До завершения разбирательств иранцы будут находиться в изоляторе временного содержания ГУВД Мингорисполкома.
Начат административный процесс по ч.1 ст.23.55 КоАП Беларуси за нарушение правил пребывания.-0-