Двух минчан подозревают в краже нескольких машин

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители задержали двух неработающих минчан, которые подозреваются в краже четырех автомобилей. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель Фрунзенского РУВД Минска Наталья Оскирко.

Выяснилось, что 21-летний и 23-летний жители Фрунзенского района перед первой кражей авто встретились в арендованной на сутки квартире по пр.Любимова. Один из товарищей предложил другому украсть велосипед. "Гуляя по ул.Есенина, двое друзей передумали и вскрыли припаркованный "Фольксваген Гольф". Чтобы не попасть на глаза случайных прохожих, злоумышленники отправились каждый к себе домой переодеться. После чего снова встретились и вернулись к вскрытому автомобилю, сели в него и отправились кататься по Минску", - сказала Наталья Оскирко.

Правоохранителям молодые люди пояснили, что лишь хотели покататься. Их подозревают в краже еще трех автомобилей. "Кроме этого, задержанные подозреваются в краже двух аккумуляторов уже из других авто. Впоследствии украденное было сдано в пункт приема вторичного сырья", - проинформировала Наталья Оскирко.

При осмотре мест происшествий и автомобилей изъяты вещественные доказательства для экспертных исследований. Обнаруженные правоохранителями четыре машины переданы владельцам в технически исправном состоянии.

Фото ГУВД Мингорисполкома

В отношении фигурантов Фрунзенским (г.Минска) РОСК возбуждены уголовные дела по ст.205 УК (кража). Ранее один из задержанных привлекался к уголовной ответственности за хищение денег с банковской карточки.-0-