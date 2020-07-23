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23 июля 2020, 21:26

Двух минчан привлекли к ответственности за надписи на улицах

Фото ural-meridian.ru
Фото ural-meridian.ru

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице задержаны двое мужчин, которые испортили краской велосипедную дорожку, дорожное покрытие и строения, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

"21 июля около 23.00 в оперативно-дежурную службу Фрунзенского РУВД поступил звонок от жителя столицы, который сообщил, что неизвестный под мостом наносит надписи на плитках и столбах. Сотрудники милиции незамедлительно выбыли по указанному адресу и задержали портившего имущество. Им оказался 45-летний работник одного из столичных банков", - рассказали в милиции.

Причину поступка мужчина объяснил желанием выразить свое мнение. "Однако форму выражения мужчина выбрал не самую законную. За нанесение оскорбительных надписей в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 341 УК (осквернение сооружений и порча имущества). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде общественных работ, штрафа либо ареста", - проинформировали в ГУВД. Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался.

Аналогичная ситуация случилась в Центральном районе столицы. 20 июля около 2.30 сотрудники Департамента охраны ехали по Долгиновскому тракту и обратили внимание на то, что неизвестный наносит надписи на пешеходной дорожке. "Правоохранители задержали злоумышленника, который попытался скрыться от них. Им оказался неработающий 35-летний житель столицы, - сообщили в ГУВД. - Со слов мужчины, вину в совершении правонарушения он признает полностью, в содеянном раскаивается". Был составлен протокол об административном правонарушении по статье 17.1 КоАП (мелкое хулиганство), а также 23.4 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий). Суд Центрального района Минска вынес решение о наказании минчанина 10 сутками административного ареста.-0-

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