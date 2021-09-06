Двух наркодилеров задержали в Речицком районе

6 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Наркоконтроль 3 сентября задержал двух наркодилеров в Речицком районе, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

Жители Речицы 22 и 23 лет работали оптово-розничными курьерами интернет-магазина по продаже наркотиков. "Утром накануне задержания они разместили в потайных местах в Светлогорском и Калинковичском районах свертки с особо опасными психотропными веществами. Наркотические закладки были обнаружены и изъяты", - рассказали в УВД.

По заключению специалистов управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области, внутри пакетов находилось 25 г альфа-PVP и более 48 г пара-метилэфедрона.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.328 УК. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Молодые люди водворены в ИВС.-0-