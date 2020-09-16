Двух наркокурьеров задержали в Гомеле

16 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле оперативники наркоконтроля при поддержке кинологической службы в/ч 5525 задержали двух жителей областного центра, которые работали на интернет-магазин по продаже психотропов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.

Обоим задержанным по 24 года. При обыске у них обнаружили полимерный сверток с веществом. Экспертиза показала, что это опасный психотроп альфа-PVP. Масса изъятого - 22,8 г. "Молодые люди хранили наркотики для дальнейшего распространения на территории областного центра", - уточнили в отделении информации и общественных связей.

Бойцы наркоконтроля установили и места закладок наркотических средств. Тайники были расположены в разных районах Гомеля. Всего изъяли 30 свертков с порошкообразным веществом. Экспертиза подтвердила, что это альфа-PVP массой 18,28 г.

По факту незаконного оборота наркотических средств, совершенного группой лиц, возбуждено уголовное дело.-0-