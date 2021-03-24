Двух несовершеннолетних девушек задержали в Витебске за распространение наркотиков

24 марта, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Двух девушек 16 и 17 лет задержали в Витебске за распространение наркотических средств, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

Витебские оперативники за один день задержали двух несовершеннолетних распространителей наркотиков. Сначала была задержана 17-летняя учащаяся одного из колледжей областного центра. При себе у нее было почти 10 г особо опасного психотропного вещества - мефедрона. Запрещенное вещество было расфасовано и готово к дальнейшей продаже.

Спустя несколько часов в Витебске была задержана 16-летняя девушка. В ходе личного осмотра сотрудники наркоконтроля обнаружили и изъяли более 6 г особо опасного психотропного вещества альфа-PVP.

Как установили оперативники, обе девушки активно занимались распространением наркотиков. Подозреваемые задержаны, следователями в отношении них возбуждены уголовные дела по ст.328 УК.-0-