Двух пострадавших от взрыва в Дрогичине транспортировали в Минск

10 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Двух мужчин, пострадавших во время взрыва в многоэтажном доме в Дрогичине, транспортировали для дальнейшего лечения в Минск, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный врач Дрогичинской центральной районной больницы Александр Протасевич.

"Скорая помощь доставила пострадавших 9 декабря около 17.00. Им своевременно оказана медицинская помощь в полном объеме. Двух рабочих мы смогли вывести из состояния шока для транспортировки в центр по лечению огнестрельных ранений и минно-взрывных травм в Минск. У них стабильно тяжелое состояние, - сказал Александр Протасевич. - Состояние женщины и подростка - средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному. Они находятся в хирургии".

Сообщение о взрыве в пятиэтажном доме поступило дрогичинским спасателям 9 декабря в 16.49. Из подъезда были эвакуированы 35 человек. По предварительной информации, взрыв газовоздушной смеси без последующего горения произошел при монтаже натяжного потолка. Следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Как сообщил заместитель председателя Дрогичинского райисполкома Игорь Ровинец, жильцы третьего, четвертого и пятого этажей в тот же день вернулись в свои квартиры. Жилье на двух нижних уровнях пока пустует, поскольку на месте продолжают работать следователи. "Жильцов временно расселили. Четыре человека изъявили желание остановиться в общежитии при лицее. Обеспечили их питанием. Остальные жильцы пока поселились у родственников", - пояснил он. Игорь Ровинец добавил, что дом является кооперативным под управлением ЖКХ, все квартиры в нем застрахованы.-0-