Двух распространителей гашиша и мефедрона задержали под Минском

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двух работавших вместе закладчиков задержали под Минском, у одного изъяли 300 г гашиша, а у другого столько же мефедрона. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

По подозрению в сбыте наркотиков правоохранители задержали двух жителей деревни Замосточье Минского района. Инициатором такого способа заработка, по мнению милиции, является ранее судимый 23-летний парень. Его партнером по незаконному бизнесу был неработающий 28-летний сосед по дому.

Изначально в поле зрения оперативников попал 23-летний закладчик. "По имеющейся информации, он работал на один из интернет-магазинов по сбыту наркотиков. Первоначально трудился мелким закладчиком. Получая координаты тайников через мессенджер, забирал товар и перезакладывал в новых местах. Тайники предназначались для потребителей, - рассказали в УВД. - Проработав некоторое время, начинающий драгдилер решил расширить реализацию дурмана и приобщил к наркобизнесу своего знакомого. На пару молодые люди приобретали уже более крупную партию наркотика, соответственно получая большую прибыль с реализации".

Распределив обязанности между собой, криминальный дуэт стремился наладить сеть распространения дурмана в столице и на территории Минского района. Однако подобного рода подработка уже спустя несколько месяцев привела не к крупному заработку, а к возбуждению уголовного дела.

Первого наркодилера задержали у деревни Дубовляны Минского района. Именно там "минер" забрал очередную партию наркотика. В его авто было обнаружено около 300 г гашиша. Затем последовало задержание второго участника криминального дуэта. Его "брали" по месту жительства. При осмотре квартиры оперативники обнаружили предметы для фасовки и непосредственно сам наркотик - около 300 г особо опасного психотропа мефедрона.

Возбуждены два уголовных дела. Проводится расследование.-0-