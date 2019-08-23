Двух жителей Гродненской области оштрафовали за оскорбление таможенников

23 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Лица, оскорбившие сотрудников таможни на белорусско-польской границе, привлечены судом к административной ответственности. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.

Нецензурную брань позволил себе мужчина, проходивший контроль в пункте пропуска "Брузги". Житель Гродно, который с начала года пересек границу свыше 300 раз, отказывался открыть багажник автомобиля для осмотра и нелицеприятно высказался в адрес таможенника.

Спустя несколько дней здесь же произошел аналогичный случай с жителем Лиды, следовавшим по "зеленому" коридору. "Гражданина, еженедельно пересекающего границу, возмутил тот факт, что вес перемещаемого им товара превысил норму беспошлинного ввоза почти на 20 кг", - отметили в таможне.

В связи со случившимся Гродненской региональной таможней были начаты административные процессы. Материалы направлены в суд. По решению суда Гродненского района мужчины признаны виновными, каждый из них уплатит штраф в размере 20 базовых величин (1БВ - Br25,5).-0-