Двух жителей Ивацевичей задержали с марихуаной

13 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичах сотрудники милиции задержали двух местных жителей за незаконный оборот наркотических средств, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Роман Зармаев.

При себе у неработающих 26-летних мужчин были пакетики с марихуаной. Выяснилось, что они через интернет-магазин оплатили дозу наркотика, посредством соцсетей узнали о месте закладки и на такси отправились за ее содержимым. На обратном пути приятелей задержали, при этом один из них пытался избавиться от улики.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328 (незаконные без цели сбыта приобретение, хранение и перевозка наркотических средств) УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до пяти лет. Ранее фигуранты не имели проблем с законом.-0-