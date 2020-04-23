Двух жителей Рогачевского и Жлобинского районов оштрафовали на Br810 за нарушение самоизоляции

23 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Двух жителей Рогачевского и Жлобинского районов оштрафовали на Br810 за нарушение требований самоизоляции, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

В Рогачевском районе на режиме самоизоляции 49 человек. Ситуацию контролируют сотрудники РОВД и медики. Мобильная группа выезжает по адресам, проверяет, как люди выполняют требования. Как рассказали в УВД, не все граждане проявляют сознательность в этом вопросе. Так, один из жителей района поехал в Бобруйск. По его словам, по рабочим делам. В отношении мужчины были составлены административные материалы, дело рассмотрено в суде. Нарушитель режима самоизоляции оштрафован на Br810 (30 базовых величин).

Аналогичное решение принято в отношении жителя Жлобина. При проверке по месту жительства его не было дома. Оперативники нашли его в одной из деревень Жлобинского района. При этом по телефону нарушитель говорил, что вышел в ближайший магазин.

"В области продолжаются мероприятия по контролю соблюдения гражданами требований самоизоляции. Позиция органов внутренних дел по данному вопросу проста - граждане должны быть сами заинтересованы в соблюдении режима самоизоляции. Наказания, штрафы не являются целью, главное - обеспечить безопасность", - подчеркнули в УВД облисполкома.-0-