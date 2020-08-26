Двух жителей Верхнедвинского района будут судить за незаконную добычу рыбы на Br72 тыс.

26 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Двое жителей Верхнедвинского района незаконно добыли рыбы на Br72 тыс., сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Следственное управление УСК по региону завершило расследование уголовного дела о незаконной добыче рыбы, повлекшей ущерб в особо крупном размере.

По данным следствия, крупный факт браконьерства был установлен в мае, когда в Витебской области действовал запрет на лов рыбы. 50-летний и 51-летний жители Верхнедвинского района, будучи пьяными, с лодки установили рыболовные сети на Освейском озере, в которые поймали 289 особей различной рыбы.

О действиях браконьеров в Верхнедвинскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира сообщил очевидец. Благодаря этому злоумышленников удалось обнаружить с незаконным уловом по месту жительства.

"Мужчинам предъявлено обвинение по ч.4 ст.281 УК (незаконная добыча рыбы). К ним применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ущерб не возмещен. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд", - добавила Оксана Лазько.-0-