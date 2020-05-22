Двухлетняя девочка пострадала в ДТП в Добрушском район

22 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В ДТП в Добрушском районе пострадала двухлетняя девочка, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария произошла 21 мая примерно в 00.45 вблизи деревни Логуны. Предварительно установлено, что 35-летний водитель Audi при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем "Урал".

В ДТП получила травмы двухлетняя дочка водителя Audi. Ее доставили в больницу и после оказания медпомощи отпустили домой.

В УГАИ добавили, что отец перевозил ребенка без детского удерживающего устройства, малышка не была пристегнута ремнем безопасности. Сам же мужчина не имеет водительских прав - в 2018 году был лишен за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.-0-