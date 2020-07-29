Двум белорусам назначено 18 и 22 года колонии за разбой и убийство

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двум гражданам Беларуси назначено 18 и 22 года лишения свободы за убийство и разбойное нападение в России, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Генпрокуратуру Беларуси.

Материалы уголовного дела поступили в белорусское надзорное ведомство из Генпрокуратуры России. Из них следовало, что фигуранты 9 марта 2012 года около 22.00 в одном из домов населенного пункта Клинцовского района Брянской области совершили разбойное нападение на заведомо престарелого мужчину и убили его. Завладев его деньгами в размере 200 тыс. российских рублей, которые потерпевший планировал потратить на кровельные работы, они скрылись с места преступления и покинули территорию России.

По поручению органов прокуратуры поступившее уголовное дело принял к производству и продолжил его расследование Гомельский городской отдел Следственного комитета. Противоправные действия мужчин квалифицированы как убийство и разбой с отягчающими ответственность обстоятельствами.

На момент получения ходатайства российских коллег об осуществлении уголовного преследования один из фигурантов уже был осужден за покушение на кражу, а также незаконные без цели сбыта приобретение и хранение марихуаны. Суд назначил ему 2 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима. В итоге по совокупности преступлений и приговоров ему назначено 22 года колонии строгого режима, его подельнику - 18 лет колонии усиленного режима. Приговор вступил в законную силу.-0-