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23 июня 2021, 11:17

Экономический суд оштрафовал двоих витебчан за нелегальное строительство и продажу домов

Фото из архива
Фото из архива

23 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Экономический суд Витебской области оштрафовал двоих витебчан за предпринимательскую деятельность без госрегистрации по строительству и реализации жилых домов суммарно почти на Br5 тыс. и наложил дополнительное наказание в виде конфискации части нелегально полученного дохода на общую сумму около Br22 тыс., сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе суда.

Согласно материалам дела об административном правонарушении, поступившего из налоговых органов, граждане находили себе компаньонов и от их имени покупали ветхие дома с земельными участками. В последующем, оформив на себя доверенность, они решали весь комплекс вопросов, связанных со строительством и вводом в эксплуатацию новых жилых домов на местах старых построек. При этом один их них занимался поиском и оформлением сделок по приобретению ветхих домов усадебного типа, а второй исполнял роль представителя новых собственников при совершении любых регистрационных действий в отношении жилых домов и земельных участков. В последующем они совместно руководили строительством и принимали непосредственное участие в возведении нового жилья.

На финальной стадии дуэт выполнял, по сути, риэлтерские функции: размещал объявления о продаже новых жилых домов на сайте kufar.by с указанием номеров своих мобильных телефонов, а затем организовывал оформление сделки купли-продажи. Здесь покупатели впервые встречались с официальными собственниками приглянувшихся коттеджей, а до регистрации сделок переговоры вели исключительно с дуэтом граждан, которые сопровождали будущих владельцев на всех этапах приобретения недвижимости.

Всего в материалах дела собраны доказательства по пяти сделкам с жильем и прилегающими земельными участками в период с мая 2018 года по март 2021-го. Установленный доход от занятия предпринимательской деятельностью без государственной регистрации суммарно на двоих превысил Br420 тыс.

В ходе судебного заседания граждане вину не признали. Проверив и исследовав письменные доказательства по делу, заслушав участников административного процесса, суд признал доказанной их виновность в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.13.3 (незаконная предпринимательская деятельность) КоАП Беларуси. На нелегальных предпринимателей наложен штраф в размере 80 базовых величин каждому с конфискацией части незаконно полученного дохода.

Постановление о наложении административного взыскания обжаловано в Верховный суд Республики Беларусь и оставлено без изменения, после чего вступило в законную силу.-0-

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