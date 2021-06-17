Экономический суд по заявлению МЧС приостановил работу сауны в Витебске

17 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Экономический суд Витебской области приостановил работу сауны "Чикаго" в Витебске по заявлению Витебского областного управления МЧС до устранения нарушений пожарной безопасности, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе суда.

Досуговый объект принадлежит индивидуальному предпринимателю из областного центра. В ходе мониторинга деятельности финской бани, проведенного в начале 2021 года, сотрудники подразделения МЧС выявили более десятка нарушений законодательства о пожарной безопасности, а также требований технических нормативных правовых актов. В частности, помещения сауны не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации, не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа замков дверей, расположенных на путях эвакуации. Кроме того, подвесной потолок в коридоре выполнен с использованием материалов с высокой пожарной опасностью, отсутствовало необходимое количество первичных средств пожаротушения, выявлен ряд других нарушений.

По результатам мониторинга владельцу сауны направлено предложение о приостановлении деятельности до устранения нарушений, которые создают угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан. Однако предприниматель никак не отреагировал на предложение МЧС.

Уже в ходе судебного заседания владелец заведения признал предъявленные требования и сообщил, что выявленные нарушения пока не устранены в полном объеме.

Исследовав представленные по делу доказательства, экономический суд пришел к выводу, что заявление МЧС подано обоснованно и подлежит удовлетворению, поскольку работа сауны без устранения нарушений противопожарных требований создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей.

Решение суда не обжаловалось и 16 июня 2021 года вступило в законную силу.

По информации КГК Витебской области, в план выборочных проверок на второе полугодие по области включено 402 проверки, из которых более 130, или около 33% от общего количества, запланированы подразделениями МЧС.-0-