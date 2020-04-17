Директор учебного центра в Октябрьском районе фиктивно оформлял на работу преподавателей

17 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Октябрьском районе директор центра подготовки, повышения квалификации и переподготовки рабочих фиктивно оформлял на работу преподавателей и получал их зарплату, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Речь идет о коррупционной схеме в учебном центре, подчиненном управлению сельского хозяйства и продовольствия Октябрьского райисполкома. По информации УБЭП УВД, с 2016 по 2019 год директор центра, злоупотребляя служебными полномочиями, похищал государственные деньги. За неполные четыре года ущерб бюджету составил свыше Br13 тыс.

"Подозреваемый предлагал своим знакомым за вознаграждение формально устроиться в центр в качестве внештатных преподавателей. С желающими заключал договоры, однако на работу они не ходили, а в последующем делились зарплатой с директором", - рассказали в УВД.

Известно о четырех фактах должностных преступлений руководителя. Его действиям следователи дали правовую оценку, возбуждены уголовные дела по фактам хищения путем злоупотребления служебными полномочиями.-0-