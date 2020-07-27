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27 июля 2020, 11:19

Экс-гендиректор "Белтелекома" приговорен к 7 годам колонии

Фото из архива
Фото из архива

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд приговорил бывшего гендиректора "Белтелекома" Сергея Сиводедова к 7 годам лишения свободы, передает корреспондент БЕЛТА из зала суда.

Cуд признал виновным Сергея Сиводедова в получении взяток на общую сумму не менее $470 тыс. и 15 тыс. евро. На основании ч.3 ст. 430 УК ему назначено 7 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с лишением права занимать определенные должности сроком на 5 лет. По мнению гособвинителя, Сиводедов выполнил досудебное соглашение, поэтому наказание не может быть больше половины максимального срока.

Как сообщалось, в начале 2013 года еще в должности замдиректора Сиводедов договорился с замдиректора ООО "Солидекс ПИ" Сергеем Покрышко поспособствовать заключению договоров между госпредприятием и фирмой. За помощь в благоприятном решении вопросов Сиводедов с осени 2013 по декабрь 2018 года в несколько этапов принял деньги от Покрышко - не менее $70 тыс.

Согласно материалам дела, Сиводедов в 2013 году достиг договоренности с фактическим руководителем компании "Мобильный сервис" Владимиром Жилиным. Тогда Сиводедов был председателем конкурсной комиссии "Белтелекома" и неоднократно голосовал на ее заседаниях в пользу "Мобильного сервиса". В итоге с фирмой заключались договоры на крупные суммы, а Сиводедов за это получал деньги. Жилин передал ему не менее $400 тыс. Деньги от него Сиводедов брал в 2014 и 2017 годах.

Кроме того, в январе 2019-го он принял от россиян Виталия Горбачева и Владимира Казанцева не менее 15 тыс. евро за действия в интересах их компании "УГМК-Телеком". Сиводедов ранее полностью признал вину по всем инкриминируемым эпизодам.-0-

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