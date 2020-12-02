Экс-руководитель Скидельского сахарного комбината обвиняется в получении взяток на Br16 тыс.

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гродненской области направила в областной суд уголовное дело в отношении одного из бывших руководителей ОАО "Скидельский сахарный комбинат", которому инкриминировано получение взяток по ч.1 и ч.2 ст.430 Уголовного кодекса. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.

Согласно материалам дела, мужчина в период с 2015-го по июль 2020 года получил от индивидуальных предпринимателей незаконные денежные вознаграждения за благоприятное решение вопросов, входивших в его компетенцию. Как правило, взяткодатели передавали обвиняемому деньги за содействие в заключении выгодных договоров перевозок сахарной свеклы и обеспечение постоянного сотрудничества с акционерным обществом. Всего установлено 16 фактов получения взяток на сумму свыше Br16 тыс. Около Br14 тыс. дохода, полученного преступным путем, подозреваемый возместил в добровольном порядке в ходе следствия.

После изучения материалов дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных и допустимых доказательств, полном и объективном исследовании обстоятельств преступлений. Согласился с правовой квалификацией содеянного.

Уголовное дело находилось в производстве отдела по Гродненской области главного управления по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции Следственного комитета.

Избранную ранее меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.-0-