Экскаваторщик при очистке русла Мухавца в Брестской крепости выкопал артснаряд

10 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Артиллеристский снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили при очистке русла реки Мухавец на территории мемориального комплекса "Брестская крепость-герой", сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Анна Иващенко.

Земляные работы днем 9 апреля проводились возле моста вблизи Северных ворот цитадели. Экскаваторщик ковшом поднял грунт вместе с артиллеристским снарядом 203 мм. Саперно-пиротехническая группа в/ч 5526 уничтожила боеприпас.

В Брестской крепости по программе Союзного государства реконструируют мост через Мухавец. Проект предусматривает усиление опорных и пролетных железобетонных конструкций, замену дорожного покрытия, обновление ограждения. Параллельно ведутся работы по очистке русла реки. "Во время реконструкции находят фрагменты оружия, снаряды, сегодня нашли ключи от каких-то строений крепости. Основные виды работ уже выполнены, к 9 мая мост будет открыт", - сказал директор мемориального комплекса Григорий Бысюк.-0-