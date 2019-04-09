Экспертам не удалось определить вид животного, убившего мужчину в Толочинском районе

9 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Толочинским районным отделом Следственного комитета проведена проверка по факту обнаружения тела 51-летнего мужчины в деревне Соколянка с телесными повреждениями, характерными для причинения животными, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Труп человека был найден в конце 2018 года недалеко от дома. Сразу после произошедшего следователями отрабатывалась версия о гибели мужчины от нападения дикого животного. Они направили информацию о произошедшем в районную организацию Белорусского общества охотников и рыболовов, в которой указали на необходимость ориентировать сотрудников организации, егерей, охотников и жителей близлежащих деревень по данному факту.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили односельчан, назначили ряд экспертных исследований, производство которых поручили специалистам Государственного комитета судебных экспертиз. Согласно заключению эксперта смерть мужчины наступила в результате множества тяжких телесных повреждений, осложнившихся массивной наружной кровопотерей. Множественность и характер повреждений на предметах одежды потерпевшего указывает на их причинение животным (или животными). Во время проведения экспертиз установить его видовое происхождение не удалось.

"Во время проверки каких-либо противоправных действий в отношении потерпевшего установлено не было. Поскольку его смерть стала последствием травмирования животными, уголовное дело не возбуждали", - отметила Оксана Лазько.

После инцидента следователи внесли представление в сельсовет об устранении нарушений закона, причин и условий, которые могут повлечь гибель людей. В документе указали на важность проведения бесед с жителями по поводу соблюдения правил содержания домашних животных, а также о необходимости быть осторожными при встрече с дикими животными.-0-