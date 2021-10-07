Эксперты выяснили причину ЧС на складе зерна в Калинковичском районе

7 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Эксперты установили причину ЧС на складе зерна в Калинковичском районе, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель управления ГКСЭ по Гомельской области Руслан Габрилев.

Инцидент произошел на территории зернового склада в агрогородке Сырод. Тракторист-машинист 1991 года рождения, управляя универсальным погрузчиком, при разгрузке картофеля совершил наезд на другого работника 1959 года рождения. Пострадавшему причинены менее тяжкие телесные повреждения.

Автотехническую экспертизу проводили судебные эксперты Речицкого МРО ГКСЭ. Исследования указали на неисправность тормозной системы погрузчика. "Судебный эксперт обнаружил повреждения гидравлического шланга привода тормозного механизма заднего правого колеса. В гидравлическом баке отсутствовала рабочая жидкость. Колеса задней и передней оси погрузчика не затормаживались", - рассказал Руслан Габрилев.

Это повреждение, по заключению эксперта, возникло до происшествия. За время эксплуатации техники верхний герметизирующий гидравлический слой шланга истерся о конструкцию заднего моста. "Произошло это вследствие установки шланга не предусмотренной конструкцией погрузчика длины. Несоответствующую длину шланга, потертости и протечку тормозной жидкости водитель либо ответственный за выпуск техники на линию мог обнаружить до выезда на линию. Для этого достаточно было бы визуального осмотра гидравлического шланга. Нарушение целостности шланга при дальнейшей эксплуатации погрузчика повлекло за собой вытекание тормозной жидкости из гидравлического бака и, как следствие, стало причиной неисправности тормозной системы. Кроме того, колеса передней оси погрузчика не затормаживались из-за установки в соединительный штуцер гидравлических шлангов привода тормозных механизмов постороннего предмета. Обнаружить все это можно было при движении. Эти неисправности привели к отказу эффективности тормозной системы", - разъяснили в областном управлении ГКСЭ.

Калинковичский РОСК возбудил уголовное дело по ч.1 ст.306 УК в отношении ответственного за обеспечение правильной эксплуатации машин и оборудования должностного лица, допустившего к эксплуатации принадлежащий предприятию погрузчик с неисправной тормозной системой и не прошедший ежегодный государственный технический осмотр.-0-