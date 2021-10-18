Экстремистским формированием признан ресурс "Дзе.чат"

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ресурс "Дзе.чат" признан экстремистским формированием. Информация об этом размещена в Telegram-канале МВД, сообщает БЕЛТА.

Группа граждан, объединенная посредством интернет-сайта "Дзе.чат", решением МВД от 18 октября признана экстремистским формированием. Также принято решение о запрете деятельности ресурса.

"Они, находясь как на территории нашей страны, так и за ее пределами на протяжении прошлого и позапрошлого годов, осуществляли экстремистскую деятельность. Ресурс объединяет более 1 тыс. Telegram-каналов и чатов, поддерживает протестное движение по всей стране, публикует экстремистские материалы, подготавливает и обучает граждан нашей страны для участия в массовых беспорядках, актах вандализма. Действия создателей, руководителей и других участников формирования вне зависимости от их гражданства образуют состав уголовного преступления", - рассказал начальник отдела ГУБОПиК Вячеслав Орловский.

Также решением Комитета государственной безопасности в список экстремистских формирований внесена и инициатива "Рабочы рух".-0-