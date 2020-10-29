Электросамокат загорелся в торговом центре Минска - эвакуированы около 100 человек

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники МЧС потушили загоревшийся электросамокат в ТЦ Минска, сообщили БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.

"Сегодня в 13.56 на номер 101 поступило сообщение о возгорании в павильоне торгового центра по ул.Притыцкого, 29 в Минске. На место выехали подразделения МЧС. Впоследствии выяснилось, что загорелся электросамокат, который заряжался в торговом павильоне на втором этаже. Возгорание ликвидировано в 14.08 работниками МЧС при помощи двух огнетушителей", - рассказали в пресс-службе.

Администрация ТЦ с сотрудниками МЧС эвакуировали около 100 человек. Никто не пострадал.

Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.-0-